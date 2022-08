Calciomercato Milan – Lazetic, niente prestito: resterà in rossonero

Marko Lazetic non lascerà il Milan in questo calciomercato estivo, come si pensava in un primo momento. Giocherà nella squadra Primavera

Daniele Triolo

Si prospetta un futuro immediato al Milan per Marko Lazetic, che, dunque, non dovrebbe lasciare i rossoneri in questo calciomercato estivo come si pensava in un primo momento. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Calciomercato Milan: Lazetic, cambiano i piani societari

Il Milan, infatti, contava di mandare Lazetic in prestito secco, per farlo giocare con maggior continuità, ad una delle squadre che hanno espresso interesse per il centravanti serbo, classe 2004, arrivato nello scorso gennaio dalla Stella Rossa per quasi 5 milioni di euro.

Cagliari, Empoli, Spezia e Torino, però, a quanto pare dovranno mettersi l'anima in pace: Lazetic non si dovrebbe muovere da Milano per giocare nel Milan Primavera agli ordini del nuovo tecnico Ignazio Abate. Mettendosi, chiaramente, a disposizione della Prima Squadra di mister Stefano Pioli qualora ne avesse bisogno.

Perché questo cambio di strategia? Semplice: è saltato l'acquisto di Tommaso Mancini dal Vicenza, il bomber che i rossoneri avevano scelto per il ruolo di centravanti della Primavera, visto che il ragazzo ha preferito accasarsi alla Juventus. Da qui, secondo la 'rosea', la scelta del Milan di confermare Lazetic.