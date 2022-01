Calciomercato Milan – Preso Lazetic: indosserà il numero 22 di Kaka

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marko Lazetic ha svolto le visite mediche e firmato il contratto. Numero di maglia 'pesante' per lui

Daniele Triolo

Marko Lazetic è un nuovo giocatore del Milan. Colpo in prospettiva di calciomercato per il Diavolo, che ha prelevato il giovane centravanti, classe 2004, dalla Stella Rossa per 3 milioni di euro pagabili in tre anni. A questi, si aggiungono 500mila euro di bonus per la qualificazione della squadra rossonera alla prossima edizione della Champions League.

Ieri Lazetic è arrivato a Milano, ha svolto le visite mediche con il Milan presso la clinica 'La Madonnina'. Quindi, ha ottenuto l'idoneità sportiva al 'Centro Ambrosiano' e, infine, si è recato a 'Casa Milan' per firmare il contratto che lo legherà ai prossimi anni al club di Via Aldo Rossi.

Come rivelato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Lazetic è rientrato in Serbia nelle scorse ore. Nei prossimi giorni, poi, tornerà in Italia per mettersi a disposizione di Stefano Pioli a Milanello. Arriva al Milan per sostituire Pietro Pellegri, che si trasferirà dal Monaco al Torino dopo che il Diavolo ha risolto il contratto di prestito che aveva stipulato per lo sfortunato attaccante ligure la scorsa estate.

Nelle prossime ore arriverà il comunicato dell'ufficialità dell'acquisto di Lazetic da parte del Milan in questo calciomercato. La 'rosea' ha svelato che ha scelto di indossare la maglia numero 22. Quella che, in casa rossonera, fa immediatamente pensare al brasiliano Ricardo Kaka. Lazetic dovrà imparare parecchio da Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud, compagni più esperti e vincenti.

La prima convocazione di Lazetic dovrebbe arrivare, quindi, in occasione del derby del prossimo 5 febbraio contro l'Inter: il giocatore è stato preso per la Prima Squadra e non per la Primavera: cercherà, dunque, di ritagliarsi il suo spazio con mister Pioli quando quest'ultimo lo riterrà pronto per giocare. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

