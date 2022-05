Calciomercato Milan – Lazetic e Colombo verso il prestito

Le ultime news sul calciomercato: Marko Lazetic e Lorenzo Colombo, attaccanti del Milan, andranno in prestito nella prossima stagione

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Marko Lazetic e Lorenzo Colombo. Il Milan crede nel loro talento, ma probabilmente i due hanno bisogno di crescere, giocando con continuità. Lazetic, arrivato a gennaio dalla Stella Rossa, ha avuto bisogno di tempo per mettersi in pari a livello di condizione fisica, ma poi ha giocato in Primavera e non in prima squadra.