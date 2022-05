Calciomercato Milan – Lazetic, due possibilità per la prossima stagione

Marko Lazetic, acquistato dal Milan nel calciomercato invernale, ha giocato soltanto nel finale del derby di Coppa Italia. Quale futuro?

Daniele Triolo

Marko Lazetic, classe 2004, arrivato al Milan nel calciomercato invernale, e un futuro tutto da definire. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. L'ex attaccante della Stella Rossa ha esordito in Prima Squadra con il Milan, entrando nei minuti finali del derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, ma in Serie A è andato al massimo in panchina.

Ha giocato anche sei partite con il Milan Primavera, senza però trovare la via del gol. Ha talento, il giovanissimo serbo. Ma ha bisogno, evidentemente, di giocare con maggior continuità. Al momento, dunque, secondo il quotidiano torinese, l'ipotesi più probabile per la prossima stagione resta quello di un prestito per lui.

Magari, in una squadra di Serie B che abbia poche pressioni. Non è da escludere, però, che possa anche rimanere in rossonero, giocando stabilmente nel Milan Primavera per almeno un anno. In fondo, compirà 19 anni il 22 gennaio 2023, quindi è ancora pienamente in età. Ha parlato Maldini a 'Gazzetta': leggi qui la sua intervista sul Milan >>>

