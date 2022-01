Calciomercato Milan – Ecco Lazetic: cifre e dettagli dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: martedì si chiude per Marko Lazetic, classe 2004, centravanti della Stella Rossa. I dettagli

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina parlano dell'ultimo colpo di calciomercato del Milan, ovvero Marko Lazetic. Il giovane centravanti serbo, classe 2004, arriverà infatti dalla Stella Rossa di Belgrado. I paragoni con Dusan Vlahovic già abbondano, ma, a 'Casa Milan', preferiscono restare più cauti.

Il Milan, però, è ben consapevole di aver messo le mani su un gioiello che, in futuro, potrà dare belle soddisfazioni. Il club di Via Aldo Rossi pagherà 5 milioni di euro, bonus inclusi, alla Stella Rossa per far sbarcare subito Lazetic a Milanello. Un acquisto che, nonostante la giovanissima età, sarà per la Prima Squadra.

L'operazione Lazetic dovrebbe chiudersi nella giornata di martedì. A quel punto il giocatore arriverà in Italia per le visite mediche, la firma sul contratto e per mettersi a disposizione di mister Stefano Pioli per apprendere da Zlatan Ibrahimović, Olivier Giroud ed Ante Rebić.

Marko Lazetic è nipote di Nikola Lazetic, ex centrocampista offensivo di tante squadre nella nostra Serie A, tra cui anche Genoa, Lazio e Torino. È un attaccante centrale di 192 centimetri che si è fatto notare nelle giovanili della Stella Rossa: ha fatto anche una buona esperienza nella Serie B serba, con 4 gol in 14 gare nel Graficar.

Ha esordito, però, già in Europa League e nei preliminari di Champions League. Su di lui c'erano tanti club, ma il Diavolo, una volta deciso di non riscattare Pietro Pellegri (che tornerà al Monaco per poi finire al Torino), ha puntato dritto su di lui. Con la speranza di non perdere l'intrigante scommessa. Ecco come e dove guardare Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>

