Calciomercato Milan – Laxalt valuta l’ipotesi di trasferirsi in Russia

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Diego Laxalt si tinge sempre più di giallo. Tra una permanenza a Torino sempre più in bilico e l’ipotesi di un ritorno al Milan, spunta un possibile trasferimento in Russia. Non è ancora noto il club che si sarebbe mosso per l’uruguaiano ma, secondo l’indiscrezione riportata da Alfredo Pedullà, questa non è un’opzione da scartare. Intanto ai rossoneri era stato proposto un difensore centrale proveniente dalla Premier League: ecco com’è andata a finire, continua a leggere >>>

