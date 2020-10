Calciomercato Milan – Laxalt in uscita: due club esteri su di lui

Laxalt in uscita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la qualificazione ai gironi di Europa League, il Milan è alla ricerca di profili per migliorare la squadra a disposizione di Stefano Pioli. Il doppio impegno richiede una rosa sicuramente più lunga rispetto a quella dello scorso anno, ma non c’è soltanto il mercato in entrata, attenzione alle uscite. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’ Diego Laxalt è uno dei candidati a lasciare definitivamente il Milan. L’uruguaiano è finito nel mirino di Sporting Lisbona e Olympiacos. Cedere l’esterno sinistro, però, vorrebbe dire acquistare un altro vice Theo Hernandez.

