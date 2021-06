Calciomercato Milan – Laxalt ai saluti: passerà alla Dinamo Mosca

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diego Laxalt, rientrato dal prestito al Celtic, lascerà ancora i rossoneri. Ma definitivamente

Il Milan sta per concretizzare una cessione in questa sessione estiva di calciomercato. L'uruguaiano Diego Laxalt, rientrato dal prestito annuale al Celtic, infatti, è in procinto di trasferirsi a titolo definitivo alla Dinamo Mosca, in Russia. Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola.