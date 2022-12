Calciomercato Milan – Laudisa: “Rinnovo Leao, possibile patto con Mendes”

Carlo Laudisa , giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', è intervenuto sul canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti , collega e tifoso rossonero, per parlare dei temi principali del calciomercato in casa Milan . In primis, quello sul possibile rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Diavolo. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Laudisa sull'attaccante portoghese.

"Su Rafael Leao bisogna leggere bene tutto quello che sta accadendo. È una vicenda intricatissima. Le sue ultime dichiarazioni in Qatar inducono all'ottimismo. Viene anche confermato in Via Aldo Rossi. Io aggiungo un particolare in più, fresco", ha esordito Laudisa nel suo discorso sul rinnovo di Leao con il Milan.

Il retroscena di Laudisa sul patto Mendes-Milan per Leao

"A Dubai, in occasione della premiazione per il Globe Soccer, c'erano non solo Paolo Maldini e Frederic Massara, ma anche Jorge Mendes, premiato anche lui. Quella è stata l'occasione per un summit che era stato rinviato in quell'incontro previsto a Milano. Poi, invece, il procuratore francese di Leao si era opposto. In questa chiacchierata negli Emirati, potremmo pensare anche ad un patto tra il Milan e Mendes per indurre Leao a rinnovare per i rossoneri".