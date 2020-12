Calciomercato Milan – Laudisa: “In difesa Simakan. Vice Ibra? Tre nomi”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato del mercato rossonero in vista di gennaio. Queste le sue parole: “Milan? Elliott ha sicuramente la disponibilità per poter intervenire sul mercato, ma non dimentichiamo che la società è sempre sotto la lente della UEFA, c’è un rosso di bilancio che consiglia prudenza. Simakan è il nome più evidenza per rinforzare la difesa, come vice Ibrahimovic si parla di Scamacca, Edouard e Jovic“.

