Calciomercato Milan – L’Atalanta terrà Pessina: i motivi

Matteo Pessina non andrà al Milan: l'Atalanta ha intenzione di tenere il giocatore per vari motivi, sia tattici che economici

Matteo Pessina è uno dei protagonisti dell'Italia in questo Europeo e tante squadre lo stanno seguendo, tra cui il Milan. In realtà, il centrocampista era già dei rossoneri in passato, ma è stato ceduto all'Atalanta come contropartita nell'affare Andrea Conti nell'estate del 2017.