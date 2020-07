Calciomercato Milan – L’Aston Villa vorrebbe trattenere Reina

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si è conclusa ieri la Premier League e con il pareggio strappato sul campo del West Ham (1-1), l’Aston Villa ha conquistato, ‘last minute‘, la salvezza ai danni del Watford, sconfitto 2-3 dall’Arsenal in uno dei tanti derby di Londra.

Con la permanenza nella massima categoria potrebbero cambiare le strategie di mercato del club di Birmingham: per esempio, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, i ‘Villans‘ adesso vorrebbero trattenere in rosa Pepe Reina, classe 1982, portiere iberico che, nello scorso gennaio, è arrivato al ‘Villa Park‘ in prestito secco dal Milan.

L’Aston Villa è rimasto molto soddisfatto del rendimento di Reina in questi mesi (12 presenze in campionato, 20 gol incassati) e lo vorrebbe a disposizione anche per la stagione 2020-2021. La ‘rosea‘ ha sottolineato che il Milan, con l’eventuale cessione di Reina, legato al Diavolo da un contratto per ancora una stagione, potrebbe alleggerire ulteriormente il monte ingaggi.

Reina è a bilancio Milan ancora per 6,25 milioni di euro, quota data dal milione di euro della quota di ammortamento del suo cartellino (è arrivato a zero, ma con 3 milioni di euro di commissioni, n.d.r.) e dai 3 milioni di euro netti che percepisce a stagione dal club di Via Aldo Rossi, pari a 5,25 milioni di euro al lordo. LEGGI QUI LE ULTIME SUL POSSIBILE RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

