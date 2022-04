Calciomercato Milan – Nel mirino un talento del Las Palmas | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan ha messo nel mirino un talento che attualmente veste la maglia del Las Palmas

Che il Milan guardi al futuro ormai non è più un mistero. Il club di via Aldo Rossi, come testimoniano gli acquisti degli ultimi anni (Leao, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, ecc...), punta sempre ad acquistare giovani calciatori, in maniera tale che possano crescere e rappresentare non solo il presente della squadra rossonera. In tal senso, la dirigenza starebbe monitorando diversi profili che possano fare al caso del Diavolo che, anche grazie al lavoro di Stefano Pioli , potrebbe valorizzare dei talenti.

Il calciatore in questione, infatti, ha già disputato ben 27 partite condite da due gol e un assist. Si tratta di una mezz'ala che può anche ricoprire il ruolo di esterno destro alto, zona del campo che il Milan vorrà rinforzare durante il mercato estivo. Dunque, arriverà o meno a Milanello? Il Las Palmas sta lottando per la promozione ne 'La Liga' ed è in corsa per i playoff, anche se dista quattro punti dal Ponferradina. Inoltre il contratto di Moleiro è in scadenza nel 2023, contratto che non è stato ancora rinnovato. Quindi, qualora il club delle Isole Canarie non dovesse riuscire a salire di categoria, è probabile che il centrocampista possa decidere di lasciare il club. Milan, le top news di oggi: esclusiva Scanzi, bomba dalla Spagna.