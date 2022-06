Calciomercato Milan – Lang, ci siamo: ultimi dettagli e cifre dell’affare

Adesso il Milan fa sul serio e Lang è molto vicino in questo calciomercato. Presto dovrebbe esserci la chiusura. Le ultime.

Dopo aver vinto lo Scudetto, adesso il Milan è pronto a tuffarsi sul calciomercato per rinforzare ulteriormente la squadra e Noa Lang è uno dei primi obiettivi. I rossoneri sono gasati dopo la vittoria e vogliono continuare a crescere: Paolo Maldini è stato chiaro, bisogna puntare sempre più in alto e, per farlo, servono degli acquisti importanti. Lang può essere uno di questi per rinforzare la fascia destra, uno dei pochi reparti in cui il Milan non ha fatto molto bene quest'anno.