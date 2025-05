L'Al-Hilal sarebbe fortemente interessato a Theo Hernandez, terzino e vice-capitano del Milan: ecco tutti i dettagli in merito

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è tutt'altro che sicuro, anche perché nelle ultime ore si sarebbe registrato il forte interesse dell'Al-Hilal, club della Saudi Pro League. Nella giornata odierna il vice capitano rossonero ha pubblicato un post sui propri profili social lasciando intendere la volontà di rimanere al Diavolo: "Finisce una stagione molto complicata in cui non siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi. Ora bisogna rialzarsi e riportare il Milan nel posto che merita. Grazie ai nostri tifosi per essere sempre al nostro fianco".