Calciomercato Milan – L’addio di Donnarumma è un’ipotesi concreta

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gigio Donnarumma è in scadenza di contratto. Potrebbe non rinnovare ed andare via a costo zero

Daniele Triolo

Il Milan, nel calciomercato estivo, potrebbe perdere Gigio Donnarumma a parametro zero. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato la situazione del giovane portiere rossonero, alla luce degli avvenimenti accaduti nelle ultime ore. Dopo quanto successo nel 2017, infatti, al Milan speravano che il rinnovo del contratto di Donnarumma potesse essere meno 'agitato'. Invece, purtroppo, la situazione adesso è forse anche peggio di quattro anni fa.

Sono infatti peggiorati i toni ed il clima. Molti hanno voltato le spalle a Donnarumma. I cui silenzi, ha sottolineato il quotidiano generalista, non hanno certamente aiutato a stemperare una tensione che resta altissima. Sabato pomeriggio una delegazione della Curva Sud del Milan si è presentata a Milanello chiedendo di incontrare Donnarumma. I toni del confronto sarebbero stati piuttosto accesi. Gli ultras hanno chiesto a Donnarumma di non giocare Juventus-Milan in caso di mancato rinnovo questa settimana.

Il giocatore, ha evidenziato il 'CorSera', ha respinto la richiesta dei tifosi, rimanendo piuttosto scosso dopo questo colloquio con la Curva Sud. Dietro al 'raid' della tifoseria organizzata rossonera ci sono, naturalmente, i 'rumors' di calciomercato che parlano di un Donnarumma lontano dal Milan e in forza alla Juventus, proprio l'avversaria del Diavolo domenica in Serie A. Sono passati due giorni dal confronto, ma chi sa vicino a Donnarumma parla di un ragazzo ancora sotto shock per quanto successo.

Intanto, Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è intervenuto per cercare di tutelare il ragazzo e la squadra tutta, attesa da quattro gare decisive per le sorti future. Maldini, al contempo, ha congelato qualsiasi trattativa sui rinnovi di contratto: testa soltanto al campo. Per il 'CorSera', ad ogni modo, se nel 2017 alla fine la vicenda si era chiusa con il rinnovo di Gigio, stavolta l'ipotesi di un suo addio è concreta, forse anche di più dopo quello che è successo sabato a Milanello.

La trattativa tra le parti, Milan ed agente del ragazzo, Mino Raiola, è in stallo ormai da diversi giorni e nessuno sembra intenzionato a muoversi della sua posizione. E oggi intanto per il giovane portiere rossonero inizia una settimana particolare che porta allo scontro diretto per la Champions proprio contro la Juventus. E la tensione sale sempre di più ...