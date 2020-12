Calciomercato Milan – L’acquisto di un vice Ibrahimovic non è una priorità

Ultime Notizie Calciomercato Milan: l’infortunio di Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come ormai tutti sanno, Zlatan Ibrahimovic ha riportato un nuovo infortunio. «Soffusione emorragica, controllo fra dieci giorni», il che significa che il 2020 dello svedese è finito. Ora sarà difficile sostituirlo, con Rafael Leao e Ante Rebic che non hanno entusiasmato in questo inizio di stagione.

Il Milan, però, secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, non sembra in questo momento preoccupato. Trovare infatti un sostituto di Ibrahimovic non è facile, soprattutto in tempi brevi. Maldini e Massara ragioneranno sul da farsi a gennaio per capire effettivamente se ci siano delle novità da sfruttare, ma l’acquisto di una punta centrale non è al momento una priorità. Calciomercato Milan: suggestione Weah. VAI ALLA NOTIZIA>>>