Calciomercato Milan – La Sampdoria torna su Conti: il punto

Andrea Conti, classe 1994, sembra destinato a lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato visto che si trova ai margini del progetto tecnico dei rossoneri di Stefano Pioli. Il numero 14 finora non ha mai giocato in stagione, e, dunque, per lui gennaio potrebbe essere il mese ideale per cambiare aria.

Secondo quanto riferito da 'Il Secolo XIX' oggi in edicola, la Sampdoria, che già si era interessata a Conti la scorsa estate, sarebbe pronta a rifarsi sotto per prenderlo dal Milan. Sarebbe una precisa richiesta del tecnico Roberto D'Aversa, che ha allenato il biondo laterale originario di Lecco a inizio carriera, nel Lanciano, e poi nella stagione 2020-2021 al Parma in Serie A.

Il contratto di Conti con il Milan scadrà il 30 giugno 2022 e, a bilancio, vale poco meno di 2,5 milioni di euro. Probabilmente, per venderlo, i rossoneri si accontenteranno di quella cifra per non chiudere il capitolo Conti con una minusvalenza.