Calciomercato Milan, la rivelazione: “Anthony nel mirino dei rossoneri”

Nelle ultime ore è emerso un nome nuovo per il calciomercato del Milan, quello di Anthony. L'esterno d'attacco del Manchester United, che era stato acquistato a fronte di un ingente investimento, nel corso dell'ultima stagione era stato mandato in prestito al Betis. Non che abbia fatto male, ma non ha nemmeno brillato al punto di convincere il club iberico a riscattarlo. I Red Devils, infatti, chiederebbero la bellezza di 35 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che però non rientra nelle disponibilità economiche della società di Siviglia. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Football Italia'.