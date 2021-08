Calciomercato Milan – La Real Sociedad ci prova per Castillejo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe tornare, sì, nella Liga. Ma non al Getafe. Ecco gli sviluppi

Il Milan potrebbe cedere Samu Castillejo alla Real Sociedad in questi ultimi giorni di calciomercato. Secondo indiscrezioni, infatti, ci sarebbe una trattativa in corso con i baschi per il trasferimento dell'ex Málaga e Villarreal alla compagine della Liga spagnola. I contatti tra le parti sono continui per cercare di sbloccare il trasferimento di Castillejo.