Calciomercato Milan, la proposta dei rossoneri al Valencia per Javi Guerra

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan , in questo calciomercato estivo, voglia rinforzare il proprio centrocampo: da un lato, con elementi di esperienza e qualità ( Luka Modrić , Granit Xhaka ) e, dall'altro, con un giovane talento di ottima prospettiva.

Calciomercato Milan, l'offerta al Valencia per Javi Guerra

L'altra opzione forte, per il Milan, in questo calciomercato estivo, infatti, risponde al nome di Javi Guerra, classe 2003, mezzala del Valencia, per cui il club di Via Aldo Rossi si sta portando piuttosto avanti. Il Milan, per il giocatore della Spagna Under 21, è infatti pronto a mettere sul piatto una proposta di 18 milioni di euro più 2 di bonus.