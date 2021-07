Calciomercato Milan – La pista Brandt non è ancora chiusa: le ultime

Il Milan cerca sempre un trequartista in questa sessione di calciomercato. La pista Julian Brandt non è ancora tramontata definitivamente

Negli ultimi giorni il centrocampista tedesco ha detto in maniera esplicita di voler rimanere al Borussia Dortmund. Tuttavia, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', non è detto che vada a finire davvero così. Il Milan segue con attenzione il profilo di Brandt e non è ancora da escludere un suo arrivo in rossonero.