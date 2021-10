Calciomercato Milan – La Juventus vuole Romagnoli: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli può davvero finire alla Juventus. E' questa l'indiscrezione della Gazzetta

Salvatore Cantone

Il Milan sul calciomercato deve affrontare la questione relativa al rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano è in scadenza di contratto con il club rossonero a giugno. Attualmente il numero 13 guadagna quasi 6 milioni di euro (compresi i bonus). Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa è una cifra d'altri tempi, cioè quando Romagnoli era considerato il miglior talento in prospettiva nel ruolo. Ora le cose sono cambiate e il Milan difficilmente potrà confermargli certe cifre.

La Juventus, dunque, può approfittare della situazione. La società bianconera sta pensando a Romagnoli per sostituire Giorgio Chiellini. Il difensore centrale ha rinnovato due anni con i bianconeri, ma tutti sanno che l'obiettivo è il Mondiale in Qatar. Successivamente bisognerà capire come sostituirlo. I rapporti tra la Signora e MinoRaiola sono ottimi, anche se il club bianconero deve contenere i costi

Resta il fatto che un giocatore come Romagnoli può far molto comodo a costo zero e dunque il Milan deve stare attento. Maldini e Massara hanno programmato un faccia a faccia con il giocatore, in modo da mettere tutte le carte sul tavolo. Si prevede una proposta di rinnovo al ribasso, ma è difficile che il giocatori accetti queste condizioni. Vedremo cosa succederà, ma il futuro di Romagnoli è in bilico. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad un grande colpo dal Manchester United.