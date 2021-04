Calciomercato Milan – La Juventus non ha offerto Bernardeschi al Milan

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. A differenza di quanto trapelato nelle ultime ore, la Juve non ha offerto Bernardeschi al Milan

Stando a quanto riportato da Louis Girardi sul suo profilo Twitter, pare che la notizia trapelata nelle ultime ore relativa allo scambio Bernardeschi-Romagnoli non si reale. Nello specifico, sembra che la Juventus non abbia offerto al Milan il numero 33 bianconero. Dunque, al momento, ci sarebbero tante voci di corridoio. I rossoneri hanno intenzione di riscattare Fikayo Tomori, dunque una cessione del capitano del 'Diavolo' potrebbe diventare una possibilità concreta nelle prossime settimane. Dall'altra parte, la 'vecchia signora' necessita di dover fare cassa per risanare il bilancio in negativo. Intanto arrivano alcune dichiarazioni di Krunic: leggile tutte