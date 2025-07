Calciomercato Milan, la Juventus ha fatto il prezzo per Vlahovic

Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo della Juventus, è un obiettivo di calciomercato del Milan: può trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione. Il contratto di Vlahovic, da 12 milioni di euro netti all'anno di stipendio, è in scadenza il 30 giugno 2026 e non sarà rinnovato: la Juve non può permettersi di perderlo a parametro zero e, pertanto, vuole cederlo in questa finestra di mercato.