Calciomercato Milan – La Juventus è interessata a Calhanoglu | News

Le ultime notizie sul mercato del Milan. Calhanoglu non ha ancora rinnovato con il Milan: forte l'interesse da parte della Juve per il turco

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dal Milan, ma non dal campionato italiano. Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, sul suo profilo Twitter, il numero dieci rossonero non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan. L'agente del calciatore turco e la società rossonera hanno già parlato del rinnovo, ma tra le due parti non si è ancora trovato un accordo perché la distanza tra domanda e offerta è di un solo milione. Molto dipenderà dal piazzamento finale in classifica della squadra allenata da Pioli. Sicuramente con una Champions League da giocare, si troverà la giusta condizione per continuare il 'matrimonio' tra Calhanoglu e il Milan. Intanto, però, la Juventus resta molto attenta a questa situazione. Infatti, i bianconeri sarebbero fortemente interessati all'ex calciatore del Bayer Leverkusen. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.