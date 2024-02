Calciomercato Milan – Scatta l’obbligo per Krunic al Fenerbahce: le cifre

Il Fenerbahce sarà costretto a riscattare Rade Krunic, centrocampista ex Milan. Ecco condizione e cifre dell'accordo

Il Fenerbahce , in lotta per il titolo insieme allo storico rivale Galatasaray , ha raggiunto la matematica certezza della salvezza.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, questa era la condizione necessaria per il riscatto di Rade Krunic da parte del club di Istanbul dal Milan. Per tal motivo i rossoneri incasseranno dai gialloblù poco più di 3 milioni di euro. Diventa, dunque, ufficiale la cessione del centrocampista bosniaco in Turchia.