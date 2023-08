Calciomercato Milan – Krunic non si muove da Milanello. Su Domínguez …

Rade Krunic resterà al Milan in questo calciomercato estivo. Nessuno si è presentato con un'offerta minima per convincere il Diavolo

Rade Krunic non si muoverà da Milanello e, pertanto, resterà al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il centrocampista bosniaco, classe 1993, è diventato perno della mediana a tre del Diavolo, in questa stagione, con Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders e, quasi sicuramente, lo resterà per tutta l'annata.