Calciomercato Milan – Krunic al Fenerbahçe? Sì, ad una sola condizione

Rade Krunic vorrebbe passare dal Milan al Fenerbahçe in questo calciomercato estivo. Il club rossonero, però, ha le idee chiare in merito

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato del Milan , ha parlato anche della situazione di Rade Krunic . Il centrocampista bosniaco, classe 1993 , è infatti richiesto e lusingato dai turchi del Fenerbahçe . L'ex Empoli ha ricevuto una proposta di ingaggio superiore tre volte allo stipendio che, attualmente, il numero 33 percepisce dal club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Krunic richiesto in Turchia

Trasferendosi dal Milan al Fenerbahçe in questo calciomercato estivo, Krunic passerebbe da uno stipendio di poco superiore al milione di euro ad un ingaggio di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Motivo per cui il giocatore spingerebbe per accettare l'offerta del club di Istanbul. La proposta dei turchi al Diavolo, però, è giudicata estremamente bassa, ferma a 3, massimo 5 milioni di euro per il cartellino del calciatore.