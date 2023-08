Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Il Diavolo fissa il prezzo per Krunic”

Dalla Turchia giungono voci secondo cui il Milan avrebbe fissato il prezzo per far partire Rade Krunic, direzione Fenerbahce

Come noto uno dei giocatori che presto potrebbe lasciare il Milan è Rade Krunic . Il centrocampista bosniaco avrebbe infatti già raggiunto un accordo con il Fenerbahce a più di tre milioni di euro a stagione. La società turca avrebbe inoltre presentato una prima proposta al Diavolo di 5 milioni di euro , che è stata rifiutata.

Secondo quanto riferito dal portale turco 'Fanatik' il Milan avrebbe fissato il prezzo per Rade Krunic a 12 milioni di euro. Questa sarà la cifra che il Fenerbahce dovrà versare nelle casse rossonere per acquisire il centrocampista. Il club anatolico, inoltre, avrebbe intenzione di alzare l'offerta a 7 milioni con la possibilità di pagare in più rate. Da capire, a questo punto, la risposta del Diavolo. LEGGI ANCHE: Milan, pronto il sostituto di Krunic >>>