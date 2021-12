Calciomercato Milan – Krunic, c’è aria di rinnovo: le ultime | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Rade Krunic potrebbe prolungare il suo contratto con i rossoneri

Una stagione sin qui disputata all'altezza quella di Rade Krunic , giunto al suo terzo anno con il Milan. Quest'anno ha già disputato 13 partite tra Serie A e Champions League e il bosniaco è sempre più al centro del progetto dei rossoneri. Se prima veniva considerato come un sostituto, adesso Stefano Pioli non può fare a meno dell'ex Empoli. La sua duttilità è ben apprezzata dalle parti di Milanello, considerato che spesso e volentieri il classe 1993 ha ricoperto ruoli non suoi a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito i suoi compagni di squadra. Questa disponibilità potrebbe valergli un premio.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', Rade Krunic potrebbe prolungare il suo contratto con il Milan. Al momento non c'è fretta di rinnovare, considerato che è in scadenza nel 2024. L'intenzione da parte del club di via Aldo Rossi, però, sarebbe quella di allungare di un altro anno, ovvero fino al 2025, la sua permanenza in maglia rossonera. Milan, le top news di oggi: Pioli sceglie Messias. Possibilità Jovic.