Calciomercato Milan – Di Marzio: “Koulierakis preferito a Pellegrino”

Gli aggiornamenti arrivano direttamente da Gianluca Di Marzio. L'esperto di calciomercato ha spiegato come la scelta principale sia il greco, per cui il PAOK chiederebbe 10 milioni di euro. E il Diavolo sarebbe al lavoro per abbassare questa richiesta. Qualora non dovesse andare in porto questo affare il Milan si orienterebbe su Marco Pellegrino, su cui è forte anche la concorrenza della Sampdoria.