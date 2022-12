Calciomercato Milan – Possibile ritorno di fiamma per Kolo Muani

Randal Kolo Muani, cercato dal Milan già nello scorso calciomercato estivo, può rientrare in orbita rossonera alla fine di questa stagione

La versione online de 'La Gazzetta dello Sport', parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto su tutti gli attaccanti monitorati dai dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, in vista della stagione 2023-2024.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kolo Muani? — Il Diavolo, infatti, prevede di fare un investimento importante nel ruolo di centravanti. Questo perché Olivier Giroud andrà per i 37 anni. Ma anche perché al momento, non si conoscono ancora né le reali condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic né se continuerà o meno a giocare al termine dell'annata.

C'è la possibilità, dunque, che nel calciomercato estivo 2023, il Milan torni su un vecchio pallino, Randal Kolo Muani. Classe 1998, centravanti francese protagonista con un gol agli ultimi Mondiali in Qatar con i 'Bleus' di Didier Deschamps (oltre che con un gol mancato in finale contro l'Argentina), gioca da questa stagione nell'Eintracht Francoforte, in Bundesliga.

I rossoneri lo seguivano quando giocava ancora nel Nantes — Come si ricorderà il Milan aveva iniziato a seguire Kolo Muani l'anno passato, quando ancora militava in Ligue 1, nelle fila del Nantes e quando era in scadenza di contratto. Sarebbe potuto andare via a parametro zero ma, come ricordato dalla 'rosea', il Diavolo non aveva provato un assalto visto che l'Eintracht aveva praticamente già chiuso per il centravanti.

La prossima estate, però, con 30 milioni di euro in mano, il Milan potrebbe riconsiderare un tentativo per Kolo Muani, visti anche i buoni rapporti con la dirigenza dell'Eintracht. In stagione, finora, Kolo Muani ha segnato 8 gol e fornito 11 assist in 23 partite disputate con le 'Aquile' di Oliver Glasner.