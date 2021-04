Calciomercato Milan – Kokcu, i dirigenti rossoneri hanno incontrato il papà

Il Milan inizia a lavorare seriamente per il prossimo calciomercato: oggi in sede il padre di Kokcu, centrocampista del Feyenoord. Le ultime.

Il calciomercato del Milan inizia a entrare nel vivo e i rossoneri hanno incontrato oggi il papà di Orkun Kokcu. Nonostante ci sia ancora una qualificazione in Champions League da conquistare sul campo, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno iniziato gli incontri di mercato per il Milan. Secondo quanto riferisce Sky, infatti, a Casa Milan oggi si è visto il padre del centrocampista classe 2000 del Feyenoord. Considerato un grandissimo talento, il turco è valutato dal club olandese 12 milioni. Oggi, però, non si è parlato di cifre, ma solo di voglia e disponibilità a un eventuale trasferimento. Il Feyenoord ha dei problemi finanziari e quindi non si opporrebbe alla cessione. Kokcu potrebbe essere il rinforzo a centrocampo per il club rossonero.