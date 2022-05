Calciomercato Milan – Klopp saluta Origi: “Per sempre leggenda Liverpool”

Jürgen Klopp, manager del Liverpool, ha confermato la partenza di Divock Origi in conferenza stampa. "Sarà sempre una leggenda"

Conferenza stampa, oggi, per Jürgen Klopp, manager del Liverpool, a due giorni dall'ultimo impegno della stagione in Premier League, la sfida di 'Anfield' contro il Wolverhampton. Partita che, naturalmente, precede di qualche giorno l'atto conclusivo dell'annata dei 'Reds', ovvero la finale di Champions League di sabato 28 maggio, a Parigi, contro il Real Madrid.

Come riportato anche da Neil Jones, corrispondente da Liverpool per la testata giornalistica 'Goal', Klopp, nel corso della conferenza di presentazione di Liverpool-Wolverhampton, ha confermato l'imminente partenza di Divock Origi, amatissimo dai tifosi dei 'Reds' e, come noto, promesso sposo del Milan per l'anno venturo.

"Mi aspetto che Divock riceva un addio speciale. Per me resterà per sempre una leggenda del Liverpool ed è stata una gioia lavorare con lui”, ha detto Klopp in conferenza, così come riportato da 'gianlucadimarzio.com'. "Lui è uno dei giocatori più importanti che abbia mai avuto. Dovunque andrà avrà successo, ne sono certo al 100%. Tutti lo adorano”.

"Sarà un momento difficile quando se ne andrà. È una leggenda del Liverpool, senza dubbio”, ha concluso il manager tedesco Klopp su Origi, in rete nella semifinale e nella finale di Champions del 2019 vinta dai 'Reds' superando Barcellona (in maxi-rimonta) e Tottenham. Il belga firmerà presto con il Milan un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

