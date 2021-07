Calciomercato Milan – Kjaer, rinnovo annuale dopo gli Europei

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Simon Kjaer, arrivato nel gennaio 2020, si trova molto bene in maglia rossonera e resterà ancora

Daniele Triolo

Ieri sera la sua Danimarca non è riuscita nell'impresa di arrivare in finale dei Campionati Europei. E lui, sfortunato, ha anche fatto un'autorete nel tentativo di anticipare Raheem Sterling in occasione del gol del momentaneo pareggio dell'Inghilterra. Ma, senza dubbio, Simon Kjaer è stato uno dei migliori calciatori del torneo continentale.

Il difensore danese, classe 1989, è anche una colonna del Milan ed è entrato nel cuore di tutti i tifosi rossoneri. La società di Via Aldo Rossi stima tantissimo Kjaer e vuole vederlo indossare la maglia del Diavolo ancora a lungo. Motivo per il quale, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, ora che gli Europei per lui sono terminati si inizierà a parlare del rinnovo del suo contratto.

L'accordo tra Kjaer ed il Milan scadrà il 30 giugno 2022 ma, come affermato anche dal suo agente, Mikkel Beck, lui in rossonero si trova benissimo ed è al Milan che vuole proseguire la sua carriera. È atteso, dunque, un incontro tra Paolo Maldini, Frederic Massara ed il procuratore di Kjaer per il rinnovo di contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2023. Milan, Tonali ha firmato: cifre e dettagli dell'operazione >>>