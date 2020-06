Calciomercato Milan – Kjaer-Musacchio, i rossoneri scelgono il danese

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Simon Kjaer ha superato definitivamente nelle gerarchie Mateo Musacchio. Quest’ultimo ha sgomitato parecchio per riavere il posto da titolare affianco al capitano Romagnoli, ma alla fine è il danese che è riuscito a spuntarla.

Musacchio, stando a quanto scritto dal quotidiano, ha subito il sorpasso di Kjer nelle gerarchie, anche perchè, nel momento in cui l’ex Atalanta si è infortunato, Pioli ha scelto più volte Matteo Gabbia per sostituirlo. Ora si riparte da zero, ma da questo punto di vista non sembra cambiato nulla: Kjaer è favorito per il giocare titolare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, in programma venerdì allo Stadium.

Queste scelte si rifletteranno probabilmente anche sul mercato. La sensazione, infatti, è che il Milan possa riscattare Kjaer dal Siviglia (ci vogliono 2,5 milioni), mentre il futuro di Musacchio è incerto. Il difensore argentino, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2021 e difficilmente verrà rinnovato, visto che appunto nell’ultimo periodo è stato poco utilizzato.

Occhio infine a Thiago Silva. Il PSG, infatti, secondo quanto viene riportato dall’Equipe, avrebbe comunicato al brasiliano di non volergli rinnovare il contratto, in scadenza al termine della stagione. Leonardo ha sul taccuino altri difensori per rinforzare il reparto difensivo della squadra. Il Milan è alla finestra, indeciso o meno se cogliere questa opportunità di mercato. INTANTO UN CALCIATORE IMPORTANTE VUOLE IL CLUB ROSSONERO. ECCO CHI E’, CONTINUA A LEGGERE >>>