Calciomercato Milan – Occhi sulla difesa: Kiwior rinnova con lo Spezia

Il Milan pensa al calciomercato: occhi anche sulla difesa, dove Jakub Kiwior potrebbe rinnovare con lo Spezia

Emiliano Guadagnoli

Dopo l'ultima partita vinta in sofferenza contro la Fiorentina, il Milan si prepara alla pausa prevista per i Mondiali in Qatar. Molto, ora, si sposterà sul calciomercato dove Paolo Maldini e Frederic Massara, metteranno massimo impegno alla ricerca di giocatori importanti.

Calciomercato Milan, occhi su Kiwior — Uno dei ruoli che potrebbe essere preso in considerazione per un rinforzo è la difesa. Un nome che si fa spesso in orbita calciomercato Milan è quello di Jakub Kiwior. Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti per il difensore dello Spezia.

Come riportato da tuttomercatoweb.com, Kiwior potrebbe rinnovare il proprio contratto con lo Spezia. In quel caso, ci sarebbe una clausola rescissoria da poco più di 20 milioni di euro. Sul difensore ci sarebbe l'interesse del Milan, ma non solo. Occhio anche alla Juventus. Mercato Milan – I rossoneri andranno in Qatar per vedere Kudus