Calciomercato Milan: Kiwior ad un passo dall’arrivo in rossonero

Nonostante al momento non ci sia alcuna finestra di calciomercato aperta, il Milan continua a lavorare sottotraccia nel tentativo di rinforzare la propria rosa. A tal proposito, il Diavolo starebbe puntando ad un nuovo tassello per la propria difesa: Jakub Kiwior .

Milan, vicino a chiudere per Kiwior

Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Polonia, esattamente dal portale goal.pl, il Milan sarebbe molto vicino a chiudere con lo Spezia per l'acquisto del difensore Jakub Kiwior. Il portale polacco spiega infatti come persone molto vicine al giovane difensore abbiano affermato che tale trasferimento sia prossimo. Al momento non si conoscono le eventuali cifre legate a quest'operazione.