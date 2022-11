Calciomercato Milan – Kiwior osservato speciale dello Spezia: è un obiettivo

Le ultime sul calciomercato del Milan. La partita con lo Spezia sarà l'occasione per vedere da vicino l'obiettivo Jakub Kiwior

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del cammino del Milan in Serie A da qui fino alla sosta. Il calendario agevole (Spezia, Cremonese, Fiorentina) deve spingere i rossoneri a finire al meglio questa prima parte di campionato. Nella giornata di oggi i rossoneri scenderanno in campo sapendo già il risultato del Napoli, impegnato a Bergamo. Sarà fuga azzurra oppure uno stop da cogliere al volo? La partita contro lo Spezia sarà importantissima per mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta contro il Torino, lenita in parte dalla qualificazione agli Ottavi di Champions League. Ma attenzione anche alle questioni extra-campo, in particolare al calciomercato.

Milani-Spezia, Kiwior osservato speciale — Milan-Spezia, infatti, sarà l'occasione giusta per monitorare da vicino Jakub Kiwior, obiettivo di calciomercato dei rossoneri. Già nella scosta stagione i rossoneri, nel definire le operazioni che hanno portato in Liguria Mattia Caldara e Daniel Maldini, ha preso informazioni sul difensore polacco. Kiwior, successivamente, si è messo in mostra con Thiago Motta che però lo aveva utilizzato per lo più come mediano. Luca Gotti lo ha riportato in difesa ed ha avuto ragione. Da lì in poi è arrivata anche la convocazione in nazionale e i complimenti di un certo Robert Lewandowski.

I colloqui tra i due club hanno posto le basi per un’eventuale operazione da condurre nel 2023. Nel frattempo, però, su Kiwior si sono fiondati anche altri club; per questo motivo la valutazione del suo cartellino ha iniziato a lievitare, passando da 15-20 milioni a quasi 30. Quello di stasera sarà una sorta di test per il giocatore, che si misurerà in un grande palcoscenico che vedrà ben 70 mila persone sugli spalti. Riuscirà a reggere l'urto? Milan, Leao non rinnova prima del Mondiale: ecco perché può essere un problema