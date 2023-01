Calciomercato Milan – Kiwior nel mirino del Borussia Dortmund

Il Milan potrebbe pensare già alla prossima sessione di calciomercato . I rossoneri hanno speso parecchi soldi in estate, che al momento, non hanno fruttato quanto sperato. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero mettersi alla ricerca dei profili giusti in vista di gennaio e della prossima estate. Con Simon Kjaer che va avanti con l'età, un obiettivo potrebbe essere quello di ringiovanire la difesa, specialmente i difensori centrali.

Calciomercato Milan, su Kiwior c'è il Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sulle tracce di Jakub Kiwior, obiettivo del Milan, ci sarebbe il Borussia Dortmund. I tedeschi, infatti, avrebbero offerto allo Spezia 22 milioni di euro per il difensore polacco. La dirigenza ligure, però, avrebbe rifiutato l'offerta. Un'offerta molto importante, che potrebbe far alzare ulteriormente il prezzo del cartellino di Kiwior. Per il Milan, quindi, si potrebbe allontare un possibile obiettivo per il calciomercato estivo.