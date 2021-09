Calciomercato Milan – Kessie via? Ecco le prossime mosse del Diavolo

Le ultime sul calciomercato del Milan: la sessione estiva è terminata, ma Maldini e Massara pensano già alle prossime mosse

Il calciomercato del Milan, così come quello delle altre squadre è terminato, ma Maldini e Massara si sono messi già al lavoro per il futuro. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha fatto densità a centrocampo. In rosa, infatti, ci sono nove centrocampisti in grado di occupare uno dei due posti davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Pioli, ma le opzioni a disposizione del tecnico aumenteranno in futuro

Dalla prossima stagione, infatti, si aggregherà Yacine Adli, già acquistato dal Bordeaux per 10 milioni di euro. In attesa del rinnovo di Kessie, il Milan sul calciomercato si sta cautelando in caso di eventuale addio dell'ivoriano. Il doppio colpo Yacine Adli-Bakayoko va visto in questa direzione.

Bakayoko è tornato al Milan dopo l'esperienza al Napoli. Gli serviranno un paio di mesi per prendere le misure, ma Pioli avrà a disposizione un giocatore diverso rispetto alla prima avventura milanista. Il francese è cresciuto sia tatticamente che mentalmente, oltre a essere in grado di abbinare compiti di impostazione e di copertura.

Adli invece è un profilo polifunzionale, cioè un jolly adattabile in più posizioni. Può giocare infatti da esterno destro, da mezzala o avanzare come trequartista. In Francia parlano di un giocatore talentuoso ma ancora indisciplinato tatticamente. Toccherà a Pioli migliorarlo sotto questo punto di vista. Intanto il rinnovo di Kessie si complica: ecco come stanno le cose.