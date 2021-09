Calciomercato Milan – Kessie, trattativa in stallo. Liverpool e Psg su di lui

Le ultime sul calciomercato del Milan: non c'è ancora l'accordo con Franck Kessie, centrocampista rossonero. Il punto della situazione

Salvatore Cantone

Uno dei gli obiettivi del calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie. Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sulla lunga e difficile trattativa per la firma del centrocampista, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Le parti, al momento sono ancora distanti.

Nell'ultimo incontro tra Massara e Atangana a Bologna la società ha proposto un ingaggio partendo da una base da 5 milioni più bonus fino ad arrivare a 6,5 milioni al quarto-quinto anno del contratto. La richiesta di Kessie, però, è sempre di 6,5-7 fissi più bonus. Ricordiamo che l'ivoriano attualmente guadagna 2,2 milioni di euro e dunque è evidente che la società, con questa offerta, gli stia riconoscendo un upgrade non indifferente. La sensazione comunque è che per sbloccare la trattativa ci vorrà un passo da parte dell'ex Atalanta, visto che il Milan ritiene che l'offerta fatta sia più soddisfacente.

Kessie a Liverpool così come tutta la squadra, è andato in difficoltà. Il ritmo imposto da Keita, Fabinho e Henderson è stato troppo alto persino per lui. Tuttosport si fa questa domanda: "Se i tre centrocampisti del Liverpool vanno a quel ritmo e disegnano quel tipo di gioco a stipendi che, in Premier, rispecchiano il loro valore, Kessie vale davvero i soldi che sta chiedendo alla luce di una stagione a mezza fatta in crescendo?". La domanda è legittima.

Come detto, l'obiettivo di calciomercato del Milan è il rinnovo di Kessie, ma ci sono tanti club su di lui. In pole lo stesso Liverpool e il Tottenham, ma attenzione anche al Psg di Leonardo. Tutto dipenderà dai rossoneri e soprattutto da Kessie, che deve decidere il suo futuro. Al momento la situazione è in stand by.