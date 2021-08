Calciomercato Milan – Kessié tra rinnovo e ritorno a Milanello

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié tornerà domani ad allenarsi con il gruppo. Ma tiene banco la questione rinnovo ...

Daniele Triolo

Franck Kessié torna a disposizione del Milan. E parlerà del rinnovo del suo contratto in questo calciomercato estivo al più presto con la società. Questi i due temi sui quali 'La Gazzetta dello Sport' ed il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina hanno affrontato discutendo della situazione del centrocampista ivoriano.

Kessié, che ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la Costa d'Avorio, ha avuto qualche giorno di vacanza a disposizione per ricaricare le energie e, da domani, mercoledì 11 agosto, tornerà a Milanello per mettersi a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Obiettivo, scaldare i motori nell'amichevole contro il Panathinaikos di sabato 14 agosto a Trieste in vista del debutto del Diavolo in campionato, nove giorni più tardi, a Genova contro la Sampdoria.

D'altronde, si sa, Kessié non ha bisogno poi di molto tempo per ritrovare smalto e brillantezza. Il 'Presidente' più gioca, meglio si sente. Parallelamente, però, si gioca un'altra partita, altrettanto importante, non su un campo di calcio, bensì su una o più scrivanie: quella del rinnovo di contratto di Kessié con il Milan in questa sessione di calciomercato. L'intesa di massima, per la 'rosea', esiste.

La volontà del club è di proseguire con l'ivoriano, quella del giocatore è di continuare in rossonero. Ora che Kessié è tornato a Milano, ogni giorno, dunque, diventerà buono per l'incontro decisivo e per mettere nero su bianco, chiudendo così la pratica.