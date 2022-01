Calciomercato Milan – Kessie, sarà Tottenham già a gennaio? Le ultime

Le ultime sul calciomercato del Milan. Dall'Inghilterra insistono sulla volontà del Tottenham di presentare un'offerta per Franck Kessie

Franck Kessie continua ad essere protagonista con la sua Costa d'Avorio in Coppa d'Africa. Nella giornata di ieri ha eliminato il suo compagno al Milan Ismael Bennacer rispedendolo, di fatto, in Italia. Il rinnovo di contratto continua a rimanere un argomento in stand-by e dunque sono già molti i club che stanno pensando di approfittare della situazione. Ma c'è la possibilità che il numero 79 non vesta più la maglia rossonera già da subito? Le voci dall'Inghilterra, in tal senso, sono sempre più insistenti.