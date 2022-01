Calciomercato Milan – Kessié pista facilmente percorribile per il PSG

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Franck Kessié sarebbe la pista più percorribile per il PSG: le ultime sul suo futuro

Sembrano passati secoli quando Franck Kessié, in estate, lanciava dichiarazioni d'amore al Milan direttamente da Tokyo, quando era impegnato nella spedizione olimpica. Il futuro dell'ivoriano, diversamente da quanto dichiarato da lui stesso, oggi è incerto. In scadenza a giugno, il classe 1996 non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri e potrebbe dire addio al Diavolo al termine di questa stagione. Diverse sono le squadre interessate all'ex Atalanta, su tutte il PSG. Secondo quanto riferisce 'ESPN', i parigini tengono d'occhio sia il calciatore del Milan che Paul Pogba. Secondo l'emittente, la pista Kessié sarebbe quella facilmente percorribile per il club di Al-Khelaifi, in quanto su Pogba ci sarebbe la concorrenza del Real Madrid. Milan, le top news di oggi: proposto Caleta-Car. Ultime su Pellegri.