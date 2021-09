Calciomercato Milan – Kessie, possibile cessione a gennaio | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: continua a tenere banco il rinnovo di Franck Kessie. Possibile una cessione a gennaio

Ritornando al contratto, al momento non c'è alcuna intesa con il Milan. George Atangana continua a chiedere sette milioni più bonus, cifra che il club rossonero non intende raggiungere. Maldini spera ancora di trattenere il centrocampista, ma più passa il tempo e più la situazione diventa complicata. Non è da escludere a questo punto neanche una cessione a gennaio, visto l'interessamento di Tottenham, Liverpool e Psg. Milan in corsa per l'erede di De Bruyne: le ultime di calciomercato >>>