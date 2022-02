Calciomercato Milan – Kessié reale obiettivo della Juventus per giugno

Franck Kessié, che dovrebbe lasciare il Milan a zero nel prossimo calciomercato estivo, interessa moltissimo alla Juventus. Beffa in arrivo?

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, al contrario, Kessié è un reale obiettivo della Juventus per l'estate. I bianconeri, che hanno fatto un grande mercato di gennaio acquistando Denis Zakaria per la mediana e Dušan Vlahović per l'attacco, hanno come obiettivo per giugno un grande centrocampista e il nome del numero 79 del Milan è in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri.