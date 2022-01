Calciomercato Milan – Kessie, il Tottenham offre Ndombele: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tanguy Ndombele potrebbe arrivare in rossonero grazie a uno scambio con Franck Kessie

Tanguy Ndombele, nome nuovo per il calciomercato del Milan. SportMediaset, nel servizio di oggi, fornisce delle novità molto importanti sul mercato rossonero. Franck Kessie con ogni probabilità lascerà il Diavolo a giugno (è in scadenza di contratto), ma il Tottenham di Antonio Conte vorrebbe già prenderlo in questa sessione invernale. Per incentivare a cederlo subito, infatti, gli inglesi avrebbero proposto appunto il centrocampista Ndombele, che non rientra nei piani dell'ex tecnico dell'Inter. Il francese, classe 1996, piace molto anche alla Roma. Milan, ecco la vera alternativa in difesa a Botman e Diallo >>>