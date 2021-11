Calciomercato Milan – Kessie, il rinnovo resta molto complicato

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: sempre più lontano il rinnovo di Kessie con i rossoneri. La richiesta è troppo alta

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan. L'ivoriano, come tutti sanno, ha un contratto in scadenza nel 2022, ma non ci sono stati passi avanti in queste settimane. PaoloMaldini, prima della partita contro il Porto, ha dichiarato: "Incontreremo per l’ennesima volta l’agente, poi decideremo in serenità". In ogni caso la trattativa resta molto complicata, visto che Kessie continua a chiedere 8milioni di euro per la firma. Il Milan, a queste condizioni, non potrà mai accontentarlo. Intanto, sempre a proposito di calciomercato: rossoneri vicini alla stella del calcio spagnolo.